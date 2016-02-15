المرور يرفع 13 سيارة متروكة بشوارع الهرم و فيصل للحد من العمليات الإرهابية

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور و ميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع اى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات المرورية من رفع 13 سيارة متروكة بشوارع فيصل و الهرم بهدف ازالة كافة السيارات المهملة التى تستخدم فى العمليات الارهابية وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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