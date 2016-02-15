المرور يرفع 13 سيارة متروكة بشوارع الهرم و فيصل للحد من العمليات الإرهابية

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور و ميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع اى حوادث مرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات المرورية من رفع 13 سيارة متروكة بشوارع فيصل و الهرم بهدف ازالة كافة السيارات المهملة التى تستخدم فى العمليات الارهابية وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات المرورية من رفع 13 سيارة متروكة بشوارع فيصل و الهرم بهدف ازالة كافة السيارات المهملة التى تستخدم فى العمليات الارهابية وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.
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