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المرور يرفع 13 سيارة متروكة بشوارع الهرم و فيصل للحد من العمليات الإرهابية

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المرور يرفع 13 سيارة متروكة بشوارع الهرم و فيصل للحد من العمليات الإرهابية المرور يرفع 13 سيارة متروكة بشوارع الهرم و فيصل للحد من العمليات الإرهابية
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور و ميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع اى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات المرورية من رفع 13 سيارة متروكة بشوارع فيصل و الهرم بهدف ازالة كافة السيارات المهملة التى تستخدم فى العمليات الارهابية وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.
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مصر 365

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