الزيانى يبحث بموينخ مع نائب أمين عام "الناتو" تعزيز التعاون المشترك

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، أمس الأحد، فى ميونخ مع نائب الأمين العام لحلف "الناتو" السفير ألكسندر فيرشبو.

وذكر بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون أنه جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين المجلس وحلف الناتو وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى، والجهود التى تُبذل لتسوية الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين السوريين وسبل تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية.