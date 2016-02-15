بالصور.. سباق دراجات بخارية وتوزيع حلويات بالإسكندرية احتفالا بعيد الحب

نظم فريق الإسكندرية لقيادة الدرجات البخارية "Alexandria free riders club"، ماراثون انطلق مساء أمس من منطقة سان ستيفانو وحتى جرين بلازا، احتفالا بعيد الحب.

وشارك أعضاء الفريق فى توزيع الحلويات والورود على المواطنين عقب انتهاء الماراثون لنشر البهجة والمحبة بين المواطنين.

وقالت رضوى جابر، إحد المشاركات فى الفاعلية، إن الفاعلية شارك فيها أكثر من 50 متسابقا بالدرجات البخارية ومنهم سيدات لإيصال رسالة للمواطن السكندرى ونشر المحبة بين الناس.

وأشارت رضوى إلى أن الفاعلية لاقت إعجابا كبيرا بين المواطنين، خاصة أن الماراثون كان يسير بشكل منظم وجذاب مما أثار إعجاب العديد.

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