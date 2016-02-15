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"فيروس زيكا ..الخطر القادم" فى ندوة بجامعة المنوفية

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"فيروس زيكا ..الخطر القادم" فى ندوة بجامعة المنوفية "فيروس زيكا ..الخطر القادم" فى ندوة بجامعة المنوفية
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حول "فيروس زيكا ..الخطر القادم "وذلك فى تمام العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 17من الشهر الجارى بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة.

وصرح الدكتور محمود عبدالعزيز قورة وكيل كلية الطب لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الندوة أنها تهدف فى الأساس إلى تعريف المجتمع بخطورة الفيروس وأعراضه وكيفية تشخيصه وتأثيره على المرأة الحامل وتشوه الأجنة وطرق الوقاية منه وسيتحدث فى الندوة كل من الدكتور احمد عامر خميس أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة والدكتورة وفاء محمد القرش رئيس قسم الطفيليات والدكتورة وفاء احمد زهران أستاذ متفرغ بقسم البيولوجى بجامعة المنوفية.

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