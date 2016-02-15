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"التأمين الصحى": علاج 45 ألف مريض بفيروس سى بـ 270 مليون جنيه

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"التأمين الصحى": علاج 45 ألف مريض بفيروس سى بـ 270 مليون جنيه "التأمين الصحى": علاج 45 ألف مريض بفيروس سى بـ 270 مليون جنيه
أكد مصدر مسؤل بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه تم علاج أكثر من 45 ألف مريض بفيروس سى على نفقة التأمين بتكلفة 270 ألف جنيه، مشيرا الى أنه تم توريد أجهزة طبية لمستشفيات التأمين بما يقرب من 38.5 مليون جنيه.

وقال المصدر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنفيذ أعمال إنشائية وتطوير لمستشفيات الهيئة بـ 182.9 مليون جنيه فى محافظات القاهرة والبحيرة والاسكندرية وبنها ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف والشرقية.

وأضاف:" تم افتتاح 4 معاهد تمريض فى محافظات أسوان وقنا ودمياط والمنوفية لتوفير التمريض لخدمة مستشفيات الوزارة".


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