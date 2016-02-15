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حالة اختناق وهدم جدار للوصول لموقع الحريق داخل مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ

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حالة اختناق وهدم جدار للوصول لموقع الحريق داخل مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ حالة اختناق وهدم جدار للوصول لموقع الحريق داخل مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ
أصيب شخص بحالة اختناق وتم نقله لمستشفى فوه المركزى، فى الحريق الذى شبّ بأحد مصانع الغزل بفوه فى محافظة كفر الشيخ.. وقامت الحماية المدنية بهدم أحد جدران مصنع الغزل، لمحاولة الوصول، لموقع الحريق داخل المصنع لإخماده.

ووصلت لموقع الحريق 8 سيارات للدفاع المدنى فى محالة لإخماد الحريق، كما تواجدت 6 سيارات إسعاف لنقل أى إصابات قد تحدث أثناء إخماد النيران التى ما زالت تشتعل.

وقال المهندس محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه، إنه يتابع عمليات إخماد الحريق الآن من موقع الحدث، ومعه كل الأجهزة المعنية بمجلس المدينة وقيادات الأمن بفوه، مؤكداً أنه لا توجد إلا حالة إصابة واحدة باختناق، وتم إسعافها، مشيرا إلى أنه تم هدم أحد الجدران بالمصنع للوصول لمكان الحريق.

وأضاف أبو غنيمة أن سبب الحريق شرارة صدرت من إحدى الفتاحات التى تستخدم بالمصنع أدت لاشتعال النيران بالغزل والصوف المتواجد بالمصنع، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التى تتعرض المصانع هنا بفوه للحريق، فقد تكررت العام الماضى 4 مرات، مؤكدًا أنه جار السيطرة على الحريق تماماً.


>- حريق هائل يلتهم محتويات أحد مصانع الغزل فى "فوة" بكفر الشيخ
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- استمرار حريق مصنع الغزل بفوه والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران
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