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انطلاق ثاني أكبر قافلة دعوية خلال شهر جمادى الأولى بأوقاف الأقصر

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انطلاق ثاني أكبر قافلة دعوية خلال شهر جمادى الأولى بأوقاف الأقصر انطلاق ثاني أكبر قافلة دعوية خلال شهر جمادى الأولى بأوقاف الأقصر
اعتمد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، خطة القوافل الدعوية لشهر جمادى الأولى والتي أعدتها إدارة أوقاف بندر الأقصر برئاسة الشيخ محمد زكي يونس مدير الإدارة وبالتنسيق مع إدارة الدعوة برئاسة الشيخ أحمد خليفة حسن مدير الدعوة.

جدير بالذكر أن هذه الخطة تعد ثاني أكبر خطة بعد خطة شهر ربيع الأول منذ بدأ تنظيم القوافل الدعوية المتنقلة مطلع العام الهجري الحالي حيث شملت الخطة خمسة وستون مسجدا في ربوع إدارة بندر الأقصر.
>وتأتي البداية اليوم بتغطية عشرين مسجدا بمدينة الأقصر يحاضر فيها عدد كبير من أفضل أئمة وعلماء وقراء الإدارة إلى جانب اثنين من علماء الوعظ .

جدير بالذكر أن الشيخ محمد صالح عبد الرحمن يتابع تلك القوافل بحضوره شخصيا في بعضها وبرفقته مجموعة من قيادات المديرية كما أثنى على نشاط السادة الأئمة ووجه الشكر لهم على المجهود الرائع الذي يبذلونه من أجل القيام برسالتهم الدعوية بوسطية واعتدال.

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