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اليوم.. استكمال محاكمة 30 متهماً بخلية أوسيم بعد رد المستشار ناجى شحاتة

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اليوم.. استكمال محاكمة 30 متهماً بخلية أوسيم بعد رد المستشار ناجى شحاتة اليوم.. استكمال محاكمة 30 متهماً بخلية أوسيم بعد رد المستشار ناجى شحاتة
تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة برئاسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح جلسة محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل قاضى، وذلك بعد قبول طلب رد الدفاع لمستشار محمد ناجى شحاتة.

وإتهمت النيابة المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب ،وتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية امام "مجلس المدينة " فضلاً عن إتهام المتهمين السابع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر بوضع عبوة مماثلة امام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة .

وبرز في قائمة الإتهامات الإتهام الموجه للمتهمين بإستهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي " ، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة امام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله الا انه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل.

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مصر 365