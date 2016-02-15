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ناجح إبراهيم: الأنبياء والأديان ليسوا في حاجة إلى قوانين تحميهم

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ناجح إبراهيم: الأنبياء والأديان ليسوا في حاجة إلى قوانين تحميهم ناجح إبراهيم: الأنبياء والأديان ليسوا في حاجة إلى قوانين تحميهم
قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر السياسى والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن الإسلام كفل حرية العقيدة بنص واضح، إلا أنه نهى عن الشتائم والسب، مشيراً إلى أن زادراء الأديان، يعنى السب والطعن بدون وجه حق.

وأضاف ناجح إبراهيم، فى تصريحات تليفزيونية،:"علينا التفرقة بين عدم الاعتراف بالأديان وبين الطعن بها"، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة طبعت كتاباً على نفقة الدولة "من حساب دافعى الضرائب" وصف غار حراء بـ"دار خراء" منذ أكثر من 10 سنوات.

وألمح "إبراهيم"، إلى القضية المتهم فيها الباحث إسلام بحيرى، بازدراء الأديان، قائلاً: «لا يجوز أبداً أن يصف أحد الأئمة الأربعة بالنصابين الأربعة"، لافتاً إلى أن الأنبياء والرسل والأديان ليسوا فى حاجة إلى قوانين لتحميهم.

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