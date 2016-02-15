مرض مجهول يحصد أرواح 7 أطفال بمستشفى المنزلة فى الدقهلية

توفي 7 أطفال بمستشفى المنزلة فى محافظة الدقهلية، بمرض مجهول، لم يستطع الأطباء تحديد نوعه، والذى تشبه أعراضه أعراض مرض الإنفلونزا الموسمية.

وتوفى الأطفال بعد احتجازهم، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتشنجات حرارية وضيق التنفس وهم:" نورا عبده القطان، 6 شهور، وزينب محمود دياب، 5 سنوات، وجنا شعبان محمد، 3 شهور، دخلت المستشفى، وزياد السيد السيد، 3 سنوات".

واستقبلهم المستشفى فى الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير، فيما توفى بعدها 3 أطفال آخرون بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر، وجميعهم توفوا فى ذات اليوم الذى دخلوا فيه المستشفى.

وأعطت المستشفى،الأطفال الذين استقبلتهم، أمصالا ضد مرض إنفلونزا الطيور، دون تحديد ماهية المرض الذى أصابهم، ولم يتم أخذ مسحة لتحليل هؤلاء المصابين، وسط حالة من الحيرة وسط طلاب المستشفى.

وقامت لجنة من مديرية الصحة والسكان، بزيارة مستشفى المنزلة، لتحديد نوعية المرض، ولم تتوصل إليه، وقامت بسؤال الأطباء بالمستشفى وإعداد تقرير فشل فى الوصول لعلاج لهذا المرض أو تحديده.

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