ننشر صورة المصرى المشارك الحقيقى فى "مسابقة القرآن" بماليزيا

ينشر "اليوم السابع" صور المصرى الحقيقى الذى شارك فى مسابقة القرآن الكريم فى ماليزيا، التى أقيمت فى شهر يونيو الماضى، وفوجئ الجميع مؤخرا بإعلان عبد الرحيم راضى طالب بصيدلة الأزهر فوزه بالمركز الأول بها، رغم أن المسابقة معلنة نتائجها منذ أشهر.

ورشحت وزارة الأوقاف، السيد الطنطاوى السيد الطنطاوى البالغ من العمر وقتها 20 عاما للاشتراك فى المسابقة، بناء على مخاطبة السفارة الماليزية للوزارة باعتبارها ممثلة لمصر لترشيح قارئ وقارئة.

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