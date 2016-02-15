عبور 86 سفينة قناة السويس خلال يومين بحمولة 5.1 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضين بداية من يوم السبت وحتى أمس الأحد عبور 86 سفينة بحمولة 5 مليون و100 ألف طن، حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، كما عبرت القناة فى اتجاه الجنوب 43 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن.

وكشفت تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم السبت عبور 45 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و700 ألف طن وشهدت القناه من الشمال عبور 22 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الألمانية HONG KONG EXPRESS بحمولة 146 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات. الدنمركية MUNKEBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من الدنمارك ومتجهة إلى ماليزيا.

وأشارت التقارير، الى أن القناة شهدت أمس الأحد، عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول TIANJIN التى ترفع علم سنغافورا بحمولة 168 ألف طن.

البحوث الفلكية: محور قناة السويس آمن زلزاليا.. ونمتلك أجهزة حديثة لعمل دراسات مسبقة للمشروعات بالهيئة.. وتوقيع بروتوكول خلال أيام مع "الإسماعيلية" للتوسع فى أعمال مركز المخاطر لحل مشاكل المياه الجوفية