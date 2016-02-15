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استمرار حريق مصنع الغزل بفوه والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

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استمرار حريق مصنع الغزل بفوه والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران استمرار حريق مصنع الغزل بفوه والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران
تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق هائل، شبّ بأحد مصانع الغزل بفوه فى محافظة كفر الشيخ، خاصة أن المنطقة المحيطة بالمصنع يوجد بها عدد من المصانع ويتخوف رجال الحماية المدنية وصول الحريق للمصانع المجاورة.

وانتقلت سيارات الدفاع المدنى من دسوق والسالمية ومطوبس، بالإضافة لسيارة فوه إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على الحريق الهائل حتى الآن.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية وعدد من المسئولين، ويتابع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ آثار الحريق، من خلال الأجهزة الاسكلية التى سلمها المحافظ لرؤساء المدن ونوابهم.


>حريق (1)

حريق (2)


>- حريق هائل يلتهم محتويات أحد مصانع الغزل فى "فوة" بكفر الشيخ

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