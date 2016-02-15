خيرى رمضان: الحساب المنسوب لى "مزيف" ولم أعلق على قرار وقف برنامجى

نفى الكاتب الصحفى خيرى رمضان، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، صحة الحساب المنسوب له، والذى تم تداوله على مواقع التواصل، ونشرت فيه عبارة:"حسبى الله ونعم الوكيل"، نافيا تعليقه بأى كلام بعد قرار غرفة صناعة الإعلام.

وكان رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، تداولوا منشورا على حساب مزيف منسوب، للإعلامى خيرى رمضان، قائلا:"الحياة ستدور وستصيب الظالم بما ظلم والشامت بما شمت والمسئ بما أساء لاتحزن وربك أعدل العادلين .. حسبى الله ونعم الوكيل"، وذلك تعليقا على قرار غرفة صناعة الإعلام، بإيقاف برنامج الإعلامى خيرى رمضان، لمدة 15 يوماً، لحين إنتهاء التحقيقات فى الحلقة التى استضاف فيها تيمور السبكى، والتى تعدى فيها على نساء الصعيد.

- نواب الصعيد يشيدون بقرار وقف برنامج خيرى رمضان.. مصطفى بكرى:إعادة تصحيح مسار الإعلام.. عقبى:سليم 100% وعبرة للجميع.. نائب عن أسيوط:تقدمنا ببلاغ ضد السبكى.. وآخر عن المنيا:أبسط شىء.. والوفد:خطوة متأخرة