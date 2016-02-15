سيد القمنى يعلن ترحيبه بمناظرة السلفيين.. ويؤكد: كتبهم تنتج إرهابيين

أعلن الكاتب سيد القمنى، ترحبيه بمناظرة السلفيين، مؤكدا أنه على استعداد لمناظرة أى شخص بشكل علنى سواء رجال دين فى الأزهر أو وزارة الأوقاف أو البحوث الإسلامية، أو شيوخ منتمين للتيارات الإسلامية وعلى رأسهم السلفيين.

وانتقد "القمنى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اتهامات شيوخ السلفية له بأن أحاديثه تزيد من الإلحاد والإرهاب، قائلا:" كتب هؤلاء التى يدرسوها لتلاميذهم تخرج لنا إرهابيين" مضيفاً:" أهلا وسهلا بمناظرة أى أحد".

معركة "السلفى والليبرالى" تنفجر مجددا.. داعية يدعو "القمنى وناعوت" لمناظرة.. ويؤكد: يزيدان الإرهاب.. والكاتبة:انتظرنى بالقضاء.. والبحوث الإسلامية:السلفيون يحتكرون الدين والليبراليون يتصورن أنهم عصريون