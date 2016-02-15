مروان خوري يتألق في يوم الحب ووائل جسار يعوض خسارته في مصر

أحيا الفنانان مروان خوري ووائل جسار حفلة في فندق ريجنسي بالاس في أدما شمال بيروت مساء أمس السبت بمناسبة يوم الحب تكلل بالنجاح حيث كان عدد الحضور مكتملا.

مروان افتتح الحفل لارتباطه بحفل في الغولدن توليب في عاليه، وكان عدد الحضور مكتملا كما هي العادة في حفلات مروان.

من جهة ثانية، علمت سيدتي نت أن حفل وائل جسار الذي كان من المقرر أن يحييه مع أمال ماهر في القاهرة ألغي في الساعات الأخيرة، وقد حاولنا الاتصال بالفندق الذي كان من المقرر أن يقام فيه الحفل، الا اننا لم نحصل على إجابة عن سبب إلغائه؛ ما يرجح أن السبب هو ضعف مبيعات التذاكر.

يذكر انه ليس الحفل الأول لوائل جسار في مصر الذي يكون مصيره الإلغاء إذ سبق وألغي حفل له في نوفمبر الماضي في الاسكندرية.

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