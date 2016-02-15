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ما سر اللقاء الذي جمع عاصي الحلاني وملحم زين بـ طوني خليفة؟

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الإثنين 15-02-2016 00:20

اجتمع الفنانان عاصي الحلاني وملحم زين والإعلامي طوني خليفة حول مائدة واحدة تلبية لدعوة عشاء أقامها السيد فايز شكر على شرفهم، مع مجموعة من أهل الفن والسياسية والامن والمجتمع والإعلام.
الجلسة كانت ودية وطربية بامتياز، ضمّت عاصي الحلاني وملحم زين وزوجته ونادر الأتات وهادي خليل ورويدا عطية، والإعلامي طوني خليفة وزوجته، بالإضافة إلى عدد من رجال السياسة والأمن.
السهرة امتدت حتى ساعات الصباح الأولى. وبدا الإنسجام واضحاً على الحضور الذين استمتعوا بغناء عاصي الحلاني الذي قدم مجموعة من أجمل أغانيه، كما تناوب على الغناء أيضاً ملحم زين ورويدا عطية ونادر الأتات وهادي خليل، واتفق الحضور على الإجتماع مجدداً عبر لقاءات دورية في فترات متقاربة .

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