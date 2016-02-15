شبيه الرئيس بوتين ينافس ليوناردو دي كابريو

وجد الجمهور المتابع شبيهاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلم " The Danish Girl" للمخرج توم هوبر هو الممثل البلجيكي ماتياس شونارتس.

وسينافس هذا الممثل البلجيكي، على ما يبدو، ليوناردو دي كابريو (Leonardo Dicaprio) في تمثيل دور الزعيم الروسي منافسة شديدة.

وقد أشار كثير من المشاهدين الروس بعد العرض الأول لفيلم " The Danish Girl" الذي صوره توم هوبر في هوليوود إلى أن ماتياس شونارتس الذي مثل دوراً مساعداً يتميز بتشابه مدهش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وإضافة إلى ذلك التشابه في المظهر مع الزعيم الروسي عندما كان أصغر سنا، يتصف الممثل البلجيكي بنفس حركات عضلات الوجه.

ويعتقد معظم مستخدمي الإنترنت أن شونارتس بإمكانه أن ينافس بشكل لائق ليوناردو دي كابريو الذي رشِّح لتمثيل دور البطولة في فيلم حول بوتين. وفي نفس الوقت يشك المختصون في مجال السينما في أن يقدر ممثل لم يكرم بأي جائزة رفيعة على تمثيل دور الرئيس الروسي، هذا علما أن المشاركة في تصوير هذا الفيلم تتطلب اختيار ممثلين من الدرجة الأولى.

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