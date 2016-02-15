كايت وينسلت أفضل ممثلة في الـ BAFTA ونجاح اضافي لليوناردو دي كابريو

انطلقت مساء اليوم الأحد 14 شباط-فبراير فعاليات الدورة الـ 69 لحفل توزيع جوائز British Academy Film Awards (BAFTA). الحدث الذي غص بكوكبة من أهم وألمع نجوم العالم أقيم داخل الـ Royal Opera House في العاصمة البريطانية لندن.

الجوائز وزعت على الشكل التالي:

أفضل ممثلة مساعدة: كايت وينسلت (Kate Winslet)

أفضل فيلم رسوم متحركة: Inside Out

أفضل ممثل مساعد: Mark Rylance

أفضل نجم صاعد: John Boyega

أفضل مؤثرات بصرية: Star Wars: The Force Awakens

أفضل مؤثرات صوتية: Revenant

أفضل موسيقى أصلية: Hateful Eight

أفضل تصوير سينمائي: The Revenant

أفضل مكياج وتصفيف شعر: Fury Road

أفضل فيلم بريطاني: Brooklyn

أفضل تصميم: Jenny Beavan

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Edmond

أفضل فيلم قصير: Operator

أفضل مونتاج: Margaret Sixel



أفضل فيلم وثائقي:Amy

أفضل ممثل في دور مساعد: Mark Rylance