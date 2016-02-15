كايت وينسلت أفضل ممثلة في الـ BAFTA ونجاح اضافي لليوناردو دي كابريو
الإثنين 15-02-2016 02:42
انطلقت مساء اليوم الأحد 14 شباط-فبراير فعاليات الدورة الـ 69 لحفل توزيع جوائز British Academy Film Awards (BAFTA). الحدث الذي غص بكوكبة من أهم وألمع نجوم العالم أقيم داخل الـ Royal Opera House في العاصمة البريطانية لندن.
الجوائز وزعت على الشكل التالي:
أفضل ممثلة مساعدة: كايت وينسلت (Kate Winslet)
أفضل فيلم رسوم متحركة: Inside Out
أفضل ممثل مساعد: Mark Rylance
أفضل نجم صاعد: John Boyega
أفضل مؤثرات بصرية: Star Wars: The Force Awakens
أفضل مؤثرات صوتية: Revenant
أفضل موسيقى أصلية: Hateful Eight
أفضل تصوير سينمائي: The Revenant
أفضل مكياج وتصفيف شعر: Fury Road
أفضل فيلم بريطاني: Brooklyn
أفضل تصميم: Jenny Beavan
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Edmond
أفضل فيلم قصير: Operator
أفضل مونتاج: Margaret Sixel
أفضل فيلم وثائقي:Amy
أفضل ممثل في دور مساعد: Mark Rylance
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