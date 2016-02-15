ولي عهد عجمان: نعمل على اعتماد منظومة ترتكز على إسعاد الناس

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة من التنمية والتطوير على المستوى الحكومي تمثلت في التغيرات الكبيرة التي باشرتها حكومة الدولة ضمن محاور تتعلق بالمستقبل والشباب والسعادة والحفاظ على البيئة ورفد قطاع العمل بالمواطنين القادرين على البذل والعطاء.

وقال سموه في تصريح له بمناسبة إطلاق برنامج عجمان للتميز الحكومي فعاليات الدورة التقييمية الثالثة لجوائزه للعام 2016:إن هذا هو الإلتزام الأصيل والراسخ لقيادة دولة الإمارات مما يحفزنا في حكومة عجمان للمزيد من البذل آخذين بعين الاعتبار منهج حكومة عجمان في التوافق والتوائم الكامل مع خطط ومشاريع وبرامج الحكومة الاتحادية والتي ستكون جزءاً من عمل دوائرنا الحكومية.

وأشار إلى أن انطلاق فعاليات الدورة التقييمية الجديدة لبرنامج عجمان للأداء الحكومي سترفع أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة في الإمارة إلى مستويات تنافسية من الابتكار والتميز وتماشياً مع التوجه الاتحادي.

وأوضح سمو ولي عهد عجمان أنه وجه فريق العمل ببرنامج عجمان للتميز لاعتماد المنظومة الاتحادية للتميز الحكومي والتركيز على مبدأ إسعاد فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين ومستثمرين في الإمارة وأن يتم تقييم قدرات الدوائر الحكومية ومستوى أدائهم لاختصاصاتهم وتقديم خدماتهم انطلاقاً من التوجه العام الذي تتبناه دولة الإمارات في مسيرتها نحو المستقبل وما إلتزمنا به في خطتنا الاستراتيجية عجمان 2021.

تثمين

من جانبه ثمن المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي خلال حفل الإطلاق الذي حضره مديرو العموم والمديرون التنفيذيون للجهات الحكومية دور برنامج عجمان للتميز في تحقيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في تمكين القطاع الحكومي في الدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه وهذه التطلعات المنسجمة مع رؤية «عجمان 2021» للوصول إلى حكومة متميزة تتسم بعمل حكومي ذي كفاءة وفعالية وتقود مؤسساته كفاءات مواطنة متسلحة بالمعرفة والطموح.

وأشاد بدور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي البارز في توجيه ودعم البرنامج منذ انطلاقه حيث يؤمن سموه أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم وكفاءتهم وتحفيزهم هو الاستثمار الحقيقي.

وأكد المطروشي أن الجهات الحكومية في عجمان حققت إنجازات كبيرة ووصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج والتميز في الأداء وأن التجديد والتطوير في مبادرات البرنامج وفئاته وآليات عمله تشكل تحفيزاً كبيراً للجهات الحكومية لضمان التحسين المستمر واستدامة التميز والإنجاز والتفوق.

من جهتها قدمت هاجر الحبيشي مديرة إدارة التميز الحكومي خلال الحفل عرضاً تفصيلياً عن الدورة التقييمية التي ترتكز على التحفيز من خلال بث روح المنافسة بين المنشآت الحكومية بهدف تحقيق «رؤية عجمان 2021» والتركيز على الأدوار الرئيسية للمنشآت الحكومية المتنافسة ومهامها وفق غايات إنشائها عدا عن الاحترافية من خلال تقييم يعكس مستوى الأداء المؤسسي للمنشآت الحكومية ومنحها الفرصه للعمل بإحترافية.

وأوضحت أن النموذج الجديد يركز على ربط التقييم بالسياسات الحكومية والاختصاصات الرئيسية للجهة والمشاريع والمبارات الحكومية التي تطرح على مستوى الدولة.

وتخلل الحفل تكريم الجهات وخريجي الدورات التدريبية ومنها دورة إدارة المشاريع ودورة إدارة التميز المؤسسي والموردين.

فئات

وتنقسم فئات جوائز برنامج عجمان للأداء الحكومي المتميز إلى فئتين.. «فئة الجوائز المؤسسية» وتضم جائزة عجمان للإداء الحكومي المتميز وجائزة عجمان لإدارة المشاريع والمبادرات الحكومية المتميزة وجائزة عجمان للخدمة الحكومية المتميزة.. والفئة الثانية «فئة الجوائز الفردية» وتشمل جائزة عجمان للموظف الحكومي المتميز التي استحدثت لأول مرة على مستوى الإمارة.