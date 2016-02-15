محمد بن زايد: مجلس الوزراء بدمائه الشابة سيواصل مسيرة التقدم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مواصلة تحقيق تطلعات وطموحات شعب دولة الإمارات إلى المزيد من التقدم والرخاء وترسيخ مكانة الدولة الريادية إقليمياً ودولياً في المحافل كافة، هي ما يعبّر عنه المجلس الوزاري الجديد بدمائه الشابة.

جاء ذلك بمناسبة حضور سموه أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في قصر المشرف بأبوظبي أمس.

مستقبل الأجيال

وأشار سموه إلى أن المجلس الجديد يأتي في مرحلة مهمة من مسيرة دولة الإمارات، وهي تخطو بثبات وطموح لا حدود له نحو مستقبل أفضل للأجيال الحاضرة والقادمة، مستثمرة قاعدتها التنموية الصلبة في الإنسان والوطن التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في البناء للمستقبل، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات، بفضل ولاء وانتماء أبنائها وحكمة قيادتها، استطاعت بفضل الله عز وجل أن تكرس مفاهيم جديدة في البناء والتنمية، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تحديات وفرص

وأكد أن الحكومة الجديدة تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن التعامل الفاعل والإيجابي مع المتغيرات المحيطة، وتحويل التحديات إلى فرص لمصلحة الأجيال القادمة.

وأضاف سموه أن التشكيل الحكومي يؤكد أن دولة الإمارات مصممة على المضي قدماً في نهضتها التنموية بسواعد أبنائها وفكرهم الخلاق، وأن تكون على الدوام مصدر إلهام للآخرين، بما لها من قصب السبق في تمكين الشباب والمرأة، وتحقيق السعادة والرفاهية لشعبها، وتعزيز وتعميق القيم الإيجابية التي تدعو إلى التسامح والحوار بين الثقافات والشعوب والحضارات.

مصدر فخر

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن هذا التشكيل يعد مصدراً للفخر لكل مواطن إماراتي، فلأول مرة في تاريخ الإمارات تكون هناك وزيرة دولة في سن 22 عاماً، ولأول مرة أيضاً تكون هناك وزيرة دولة للتسامح ووزيرة دولة للسعادة، ولذلك لم يكن غريباً أن تحظى هذه الحكومة بمجرد الإعلان عنها بإشادة عالمية واسعة، لأنها أكدت بوضوح الريادة الإماراتية في المجال الحكومي، ليس على المستوى العربي أو الإقليمي فقط، إنما على المستوى العالمي أيضاً.

وأكد سموه أن خدمة الوطن شرف كبير يتمناه كل وطني مخلص، وأن كل وزير في موقعه عليه مسؤولية كبيرة، ويتوقع منه أبناء الوطن الكثير في البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية والإضافة إليها، والعمل بروح التحدي، ووضع مصلحة المواطن على قمة الأولويات والاهتمامات، كما هو شأن الحكومة الإماراتية على الدوام، وكما هو معروف عنها في العالم كله من فعالية وتميز.

وطنية وإخلاص

وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره الجزيل للوزراء السابقين، مؤكداً أن ما قدموه للوطن على مدى الفترة الماضية سيظل شاهداً على إخلاصهم ووطنيتهم وتمنياته للوزراء الجدد بالتوفيق في العمل، من أجل رفعة شأن الدولة في المجالات كافة، مؤكداً ثقته التامة بأن الحكومة الجديدة سوف تقود الوطن إلى مرحلة جديدة من التطور والنهضة، بما يعزز تميز وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.