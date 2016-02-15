رسائل محبة إلى محمد بن راشد بكل لغات الأرض

وجه مركز راشد للمعاقين أمس رسالة محبة كبيرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك خلال احتفالية ضخمة نظمها المركز في حديقة زعبيل بدبي، بمناسبة إطلاقه حملة «نحبك محمد بن راشد بكل لغات الأرض».

وتنظم الحملة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مجلس إدارة مركز راشد للمعاقين، وبالتعاون مع مؤسسة «آرت أوف ليفينغ» العالمية، ومشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبحضور كل من الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم العضو المنتدب لمركز راشد للمعاقين، ومريم عثمان الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد كبير من مسؤولي ومديري الدوائر الحكومية، والسفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الجاليات المقيمة على أرض الدولة، إضافة إلى حشد من الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.

مواقف إنسانية

وكشف مركز راشد للمعاقين، خلال الاحتفالية التي قدمها نور الدين اليوسف، عن جدارية (لماذا نحبك) والتي تضمنت مجموعة لقطات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تبرز مواقفه الإنسانية، فيما أُطلقت المئات من البالونات الحمراء التي جاءت على شكل قلب يحمل شعار الحملة «نحبك محمد بن راشد بكل لغات الأرض»، والتي أطلقها أبناء المركز خلال الاحتفالية، فضلاً عن إرسالهم باقات الورد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حملت كل واحدة منها توقيع السفير أو القنصل الممثل لهذه الجالية في الدولة، ووزعوا بعض هذه الباقات على المرضى في المستشفيات، كما تم خلال الحفل جمع المئات من رسائل الحب الموجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم «قبل فترة قصيرة احتفلت الدولة بمرور 10 سنوات على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي، واجتهد الجميع في توجيه رسائل الشكر إلى سموه، واليوم نلتقي هنا لنعبر عن حبنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي لم يدخر جهداً في زرع السعادة كقيمة حياتية تنمو بيننا، فطالما حرص سموه ولا يزال على تعميق قيمة السعادة بيننا، وجعلها أسلوب حياة دائماً في دولتنا الحبيبة».

وأضاف «لقد نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال رؤيته السديدة في التأسيس لدولة نموذجية، بدليل التشكيل الوزاري الأخير الذي تضمن ولأول مرة في التاريخ وزيراً للسعادة، وآخر للتسامح، وهي قيم عبر فيها سموه عن أصالة المجتمع الإماراتي وتراثه وعاداته وتقاليده».

إنجازات قياسية

بدورها قالت مريم عثمان «لقد بدت حملة (نحبك محمد بن راشد بكل لغات الأرض) بمثابة طريقة جديدة، مكنت العديد من الجاليات العربية والأجنبية المقيمة على أرض الدولة، في التعبير عن حبها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي تعلمنا منه معنى الإرادة وكيف يمكن خدمة القضايا الإنسانية، حيث حرص سموه طوال الوقت على الاهتمام بشريحة المعاقين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من بنية المجتمع».

من جهته أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والمناطق الشمالية السفير عماد محمد المدني «يشرفنا مشاركة الإمارات في احتفالية حملة (نحبك محمد بن راشد بكل لغات الأرض) والتي تهدف إلى تحقيق رغبة الجاليات المقيمة على أرض دبي والإمارات في بعث رسالة حب ووفاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

من جانبه قال محمد الحاج الزرعوني، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي: «نحبك، لأنك شمعة أضاءت حياتنا، وأنارت دروبنا، ونصرت ضعيفنا، وجبرت يتيمنا، وأطعمت جائعنا، وبنت مستقبلنا، وأسست حاضرنا.. نحبك لأنك ما خذلتنا، ولا نسيتنا، نحبك لأن الإنسان فيك رابض،والخير في عروقك نابض، نحبك لأنك أبجدية العشق ولغات الحب، وألف العطاء، وأنت باء البر.. نحبك لأننا على أرضك اجتمعنا، وعلى محبتك تآلفنا، وفي قسماتك ومحياك.. مستقبلنا رأينا.. نحبك لأننا منك تعلمنا الحب، ودرسنا فنونه، ونحبك لأنك قصة عشق وحكاية حب لأرض وشعب وأمة أعطيتها من قلبك ولم تبخل.. نحبك وسنظل، فعشقك لا ينتهي».

تفاعل

أكد مركز راشد للمعاقين، أن وسم (#نحبك محمد بن راشد بكل لغات الأرض) والذي كان قد أطلقه على موقع تويتر، بالتزامن مع إطلاقه الحملة، قد لقي تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، حيث شكل الوسم فرصة للجميع للتعبير عما يدور في خاطرهم وما يعتمر قلوبهم من حب تجاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.