وزير الشباب والرياضة يوافق على تطوير ورفع كفاءة مراكز شباب شمال سيناء

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب والأندية بمحافظة شمال سيناء، ودعمها بكل ما يلزم لجذب أكبر عدد من الشباب والطلائع لممارسة كل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وجاءت موافقة المهندس خالد عبد العزيز أثناء لقائه إيهاب حسن عبد الوهاب "بيتا" مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، فى حضور رمزى هندى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، والسيدة مارجريت فتحى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب "بيتا"، فى تصريح صحفى، إن اجتماعه مع الوزير جاء مثمراً للغاية خاصة بعد موافقته الفورية على تلبية كل المطالب التى تساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالشباب والنشء السيناوى، وكذلك طالب بإنشاء مقر لديوان مديرية الشباب والرياضة، حيث إنها تقيم منذ إنشائها فى مقر مؤقت خاص بنزل مركز شباب مدينة العريش.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة أن المهندس خالد عبد العزيز وافق على تدعيم مراكز الشباب بالأثاث اللازم لتطوير الجانب الاجتماعى فيها من "كراسى وشماسى" وأجهزة "جيم" وأبسطة لألعاب النزال.

وأشار "بيتا" إلى أنه على هامش لقائه الوزير التقى عددا من رؤساء الإدارات المركزية، حيث تمت معهم مناقشة تنفيذ العديد من الدورات التثقيفية لصقل وتدريب مديرى مراكز الشباب والأندية، وكذلك دورات فى التدريب المهنى والتنمية البشرية للشباب والفتيات.