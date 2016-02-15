وكيل أوقاف الإسكندرية: القوافل الدينية هدفها الحفاظ على عقول الشباب

قال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن القوافل الدينية التى تنظمها المديرية هدفها الحفاظ على عقول الشباب من التطرف والأفكار الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامى الوسطى والتى انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القوافل الدينية تستمر خلال الفترة القادمة تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وسيتم اختيار عناوين الندوات طبقاً لأحداث الجارية والظواهر فى المجتمع، مشيراً أن القوافل الدينية ستجوب جميع القرى والنجوع بأحياء مدينة الإسكندرية حتى تتخلص من الأفكار المتطرفة لدى بعض الشباب فى المجتمع السكندرى .