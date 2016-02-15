أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل أوقاف الإسكندرية: القوافل الدينية هدفها الحفاظ على عقول الشباب

Google+ Print
وكيل أوقاف الإسكندرية: القوافل الدينية هدفها الحفاظ على عقول الشباب وكيل أوقاف الإسكندرية: القوافل الدينية هدفها الحفاظ على عقول الشباب
قال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن القوافل الدينية التى تنظمها المديرية هدفها الحفاظ على عقول الشباب من التطرف والأفكار الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامى الوسطى والتى انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القوافل الدينية تستمر خلال الفترة القادمة تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وسيتم اختيار عناوين الندوات طبقاً لأحداث الجارية والظواهر فى المجتمع، مشيراً أن القوافل الدينية ستجوب جميع القرى والنجوع بأحياء مدينة الإسكندرية حتى تتخلص من الأفكار المتطرفة لدى بعض الشباب فى المجتمع السكندرى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365