سعود بن عبدالمحسن يحث أعضاء بلدي حائل على مضاعفة الجهود

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود بمكتب سموه بالإمارة، عبدالرحمن بن حمد اليحياء مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل الذي شكر أمير المنطقة على دعمه المتواصل للهيئة.

وقدم اليحياء نبذة تعريفية عن خدمة «النقل غير الإسعافي» التي سيتم تشغيلها مطلع الشهر المقبل بمدينة حائل، فيما أشاد أمير منطقة حائل بالدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي، كما وجه سموه بتعزيز مبدأ التطوع في العمل الإسعافي لدى أفراد المجتمع والاستفادة من ذوي الخبرة في مجال الخدمات الإسعافية من المتقاعدين.

كما استقبل أمير منطقة حائل د. عصام بن أحمد الحركة مدير عام الهلال الأحمر السعودي بحائل سابقاً وشكره على ما قدمه خلال فترة عملة في الهيئة.

من جانب آخر، استقبل سمو أمير منطقة حائل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة حائل في الدورة الثالثة الذين قدموا شكرهم لسموه لدعمه وشكر أهالي المنطقة لثقتهم في المجلس.

وهنأ الأمير سعود بن عبدالمحسن رئيس وأعضاء المجلس على الثقة التي نالوها، مؤكداً بأن ولاة الامر -أيدهم الله- حريصون على راحة المواطن وتتأمل فيهم الخير ومضاعفة العمل لتنمية المجالات والخدمات البلدية في المنطقة.