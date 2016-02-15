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جبل قارة عشق المصورين

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جبل قارة عشق المصورين جبل قارة عشق المصورين

    جبل قارة هو أحد معالم المنطقة الشرقية السياحية، في محافظة الأحساء.. وفي الجنادرية يتوسط بيت الخير.

ويستقبل الجبل "المجسم المحاكي" زوارة بخاصة من هواة التصوير.

ويتميز الجبل بوجود مغارات متعددة تكون باردة منعشة في الصيف، بينما تكون دافئة في الشتاء، حيث يفضل السياح وأهالي المحافظة والمقيمين زيارتها صيفا للتمتع بجوه البارد المنعش، والهروب من الجو الحار المحيط بالجبل، فمغارات الجبل واسعة من الداخل، وتمتاز بتكوينات صخرية رائعة ذات طابع جمالي رائع.

وجبل قارة هو من الحجر الجيري ذي الطبقات الملونة، والتي أظهرتها بشكل رائع التعرية، ومن أشهر كهوفه كهف "بوصالح، والعيد، والناقة، والمعظمة، والميهوب، والغيران".

ويعود عمر التكوينات صخرية الجيولوجي إلى الحقبة الثالثة، ويرتفع عن سطح البحر 210 أمتار وأبعاده: 1000 متر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 800 متر.

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