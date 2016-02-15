اكتمال الاستعدادات لعقد قمة التمويل متناهي الصغر في أبوظبي

أعلنت "حملة قمة الإقراض" اكتمال الاستعدادات لعقد المؤتمر الثامن عشر لقمة التمويل متناهي الصغر تحت شعار "آفاق الإبداع في الشمول المالي"، بمدينة أبوظبي في الفترة من 14 إلى 17 مارس المقبل، بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق خليفة لتطوير المشروعات، وصندوق النقد العربي. وتحضر القمة نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وبهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي، والتركيز على العملاء، وتسريع التحول الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم تسليم جائزة أجفند الدولية لمشروعات التنمية البشرية الريادية، خلال أعمال القمة، وموضوعها هو "البرامج الإبداعية التي تحد من البطالة في أوساط الشباب". وقيمة الجائزة 500.000 دولار، وقد أسس أجفند الجائزة بهدف التشجيع على الإبداع والابتكار في التنمية البشرية. وتتكون الجائزة من أربعة فروع هي: الفرع الأول المشروعات التي تنفذها منظمات أممية ودولية وإقليمية، الفرع الثاني لمشروعات الجمعيات الأهلية، الفرع الثالث لمشروعات الجهات الحكومية، والفرع الرابع لمشروعات الأفراد.

وقال الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، إن قمم الإقراض الصغير تحالفات عالمية يجب أن تستمر لتطويق الفقر، بذات الروح الإيجابية التي اتصفت بها طوال العقدين الماضيين؛ لأن الفقراء هم أكثر المتأثرين بالاختلالات التنموية الناشئة عن الأزمات الاقتصادية والنزاعات والحروب، وينبغي باستمرار استثمار النجاح الذي تحقق لآلية التمويل الأصغر والشمول المالي وإبقاء هذه الآلية في صدارة قضايا التنمية. وأكد سموه أن التسهيلات الواسعة التي تمنحها دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنها أن تمكن القمة من تحقيق أهدافها.