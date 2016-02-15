أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

النجر والنار

Google+ Print
النجر والنار النجر والنار
372865237062.jpg

"دق النجر" بالقهوة والهيل.. رمز الضيافة

الرياض - عبدالرحمن الحجاج

    ‏يجسد "الجوفيون" الكرم والسخاء بإيقاد النار في بيت الشعر، معتبرين إيقاد النار في حد ذاتها إشارة للترحاب بالضيوف والزوار، والكثير من الشعراء نظموا عشرات الأبيات الشعرية في شبة النار سواء بالشعر الحديث أو النبطي أو في معلقات العرب الأوائل وما يميز بيت الشعر أنه عند إيقاد النار تصحبها نغمات يطرب لسمعها الزوار وهي «دق النجر» مع صباح «الجنادرية 30» فمنذ ساعات الصباح الباكر يرتفع صوت صليل النجر في بيت الشعر الجوفي ويتوجه المجاورون إلى بيت الشعر بمجرد سماع صوت النجر، لأن له نغمة متعارفاً عليها ويطرب لسماعها الضيوف. وعرف عن أهل الجوف كرم الضيافة الذي ورثوه عن أجدادهم ببراعة وإتقان "دقة النجر" لطحن القهوة أو الهيل في النجر، وهذا دلالة على الكرم وعلى الرغم من وجود الاختراعات الكهربائية الحديثة إلا أن الجوفيين لا يزالون يتمسكون بالأدوات التقليدية القديمة في طحن البن والهيل لما لها من أثر إيجابي في نفوسهم.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery
a7fee6b0b654a3dfd8ddb7558c708dfb_w82_h10

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية