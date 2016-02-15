التفتيش القضائي: زيارة 286 محكمة والتفتيش على 977 قاضياً خلال عام

قام التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بالتفتيش على 977 قاضياً في مختلف المحاكم بالمناطق بإشراف الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي كما قام التفتيش القضائي بزيارة 286 محكمة في كافة المناطق بالمملكة وإصدار 781 قراراً من لجنة فحص التقارير والاعتراضات في فحص التقارير. وبين تقرير صادر عن إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات في التفتيش القضائي عن انجازاته خلال عام واحد فقط أن الإدارة العامة للمتابعة القضائية قامت بمتابعة أعمال المحاكم وقضاتها والقضايا المنظورة فيها من خلال 9878 معاملة كما قامت الإدارة العامة للقضايا بإنجاز 6492 معاملة بنسبة تجاوزت 96% من مجموع المعاملات الواردة إليها.

كما قام التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بإشراف الإدارة العامة للجودة القضائية وإعداد الإصدار الأول من مدونة التفتيش القضائي بمتابعة إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات.

وحقق التفتيش القضائي من خلال إداراته المختلفة وبجهود المفتشين القضائيين وأعوانهم ومنسوبي التفتيش القضائي انجازات ملموسة ونجاحات متواصلة بتوجيهات ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ د. وليد الصمعاني.