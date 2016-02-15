أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الفلكلور» يجمع دول الخليج

Google+ Print

    أبرز الفلكلور الشعبي لبعض الدول الخليجية المشاركة في الجنادرية 30 التنوع الثقافي والاجتماعي والعادات والتقاليد والقيم للإنسان الخليجي.

وعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال موقعها في أرض الجنادرية التراث الشعبي الإماراتي للزوار الذي يعرض في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية.

ويستمع الزائر لموقع سلطنة عمان للأهازيج البحرية التي تتميز بها الفنون الشعبية في عمان، ويُستقبل بالحلوى العمانية، ويشاهد الأعمال الخشبية لعددٍ من الحرفيين المتخصصين في النقش على الخشب كالأبواب الخشبية والنوافذ والتحف والمشغولات المختلفة.

كما قدم جناح مملكة البحرين الفنون والعروض الشعبية، وأركانا لعرض الصناعات والحرف اليدوية التي تشتهر بها البحرين كصناعة السفن والسلال، وصناعة الفخّار، والذهب البحريني القديم الذي يتميز بنقوشه المعروفة كالمعرى، القبقب، والمرتعشه، إلى جانب صناعة الحلويات والعطورات البحرينية، ومقهىً شعبي يقدّم لزائريه الشاي والقهوة و "النخّي" أو "البليلة".

وتعد مشاركات دول الخليج العربية في الجنادرية تجسيداً وتعزيزاً لأواصر الأخوة والعلاقات بينها، وسعياً للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وإبرازه للأجيال الحالية والقادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية