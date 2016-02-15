«الفلكلور» يجمع دول الخليج

أبرز الفلكلور الشعبي لبعض الدول الخليجية المشاركة في الجنادرية 30 التنوع الثقافي والاجتماعي والعادات والتقاليد والقيم للإنسان الخليجي.

وعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال موقعها في أرض الجنادرية التراث الشعبي الإماراتي للزوار الذي يعرض في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية.

ويستمع الزائر لموقع سلطنة عمان للأهازيج البحرية التي تتميز بها الفنون الشعبية في عمان، ويُستقبل بالحلوى العمانية، ويشاهد الأعمال الخشبية لعددٍ من الحرفيين المتخصصين في النقش على الخشب كالأبواب الخشبية والنوافذ والتحف والمشغولات المختلفة.

كما قدم جناح مملكة البحرين الفنون والعروض الشعبية، وأركانا لعرض الصناعات والحرف اليدوية التي تشتهر بها البحرين كصناعة السفن والسلال، وصناعة الفخّار، والذهب البحريني القديم الذي يتميز بنقوشه المعروفة كالمعرى، القبقب، والمرتعشه، إلى جانب صناعة الحلويات والعطورات البحرينية، ومقهىً شعبي يقدّم لزائريه الشاي والقهوة و "النخّي" أو "البليلة".

وتعد مشاركات دول الخليج العربية في الجنادرية تجسيداً وتعزيزاً لأواصر الأخوة والعلاقات بينها، وسعياً للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وإبرازه للأجيال الحالية والقادمة.