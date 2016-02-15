أوباما وبوتين أكدا تفعيل التعاون لتطبيق «اتفاق ميونيخ»

أعلن الكرملين أن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل هاتفيا أمس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليبحث معه الوضع في سورية.

وأجرى الرئيسان "تقييما إيجابيا" لاتفاق وقف الأعمال الحربية في سورية الذي تقرر أثناء مؤتمر ميونيخ هذا الأسبوع بحسب بيان للكرملين وصف المحادثة ب"الصريحة".

وأوضح بيان الكرملين أن بوتين وأوباما "اتفقا على تفعيل التعاون من خلال القنوات الدبلوماسية وهيئات أخرى بهدف تطبيق اتفاق" ميونيخ.

وأضاف أنه خلال محادثاتهما بحثا الحاجة للتواصل بين وزارتي دفاع البلدين بما يتيح لهما "محاربة تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى بنجاح".

وقال الكرملين أيضا إن بوتين تحدث مع أوباما عن أهمية تشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب، كما بحثا الوضع في أوكرانيا.

وبعد محادثات مكثفة في ميونيخ جنوب ألمانيا دعت الولايات المتحدة وروسيا وحلفاؤهما الرئيسيون -بمعزل عن الأطراف السورية- في هذا الملف، ليل الجمعة إلى وقف الأعمال الحربية في غضون أسبوع.

لكن معادلة النزاع السوري ازدادت تعقيدا مع قصف تركيا مناطق يسيطر عليها الأكراد، فيما حذرت روسيا من جهتها من مغبة أي تدخل بري.

وفي مقابلة مع يورونيوز الأحد أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن الرئيس السوري بشار الأسد هو القوة الشرعية الوحيدة في البلاد وأن رحيله سيتسبب ب"الفوضى".

وقال "يمكن أن تكونوا موافقين أم لا فإنه الرئيس" بحسب تعابيره التي ترجمت إلى الإنجليزية.

وأضاف "وإذا تم إخراجه فستعم الفوضى، كما رأينا ذلك أكثر من مرة في بلدان عدة في الشرق الأوسط".

إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش التركي قصف مواقع تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من الأكراد في شمال سورية لليوم الثاني أمس ولقي مقاتلان مصرعهما.

وكانت تركيا طالبت السبت مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالانسحاب من المناطق التي انتزعت السيطرة عليها في شمال حلب في الأيام الأخيرة من مقاتلين آخرين في سورية وبينها قاعدة منغ الجوية. واستهدف القصف هذه المناطق.

وتشعر تركيا بالقلق جراء توسع الهيمنة الكردية في شمال سورية منذ بدأت الحرب عام 2011. وتسيطر وحدات حماية الشعب تقريبا على كل الحدود الشمالية السورية مع تركيا وهي حليف وثيق للولايات المتحدة في الحملة ضد تنظيم داعش في سورية.

ولكن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن أعمال عنف منذ ثلاثة عقود من أجل الحصول على حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو السبت إن القصف جرى تماشيا مع "قواعد الاشتباك ضد قوات تمثل تهديدا في أعزاز والمنطقة المحيطة".

وطالب بإخلاء قاعدة منغ وقال إنه تحدث مع جو بايدن نائب الرئيس الأميركي لبحث هذا الأمر وأكد على أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي هو امتداد لحزب العمال الكردستاني ويمثل تهديدا مباشرا لتركيا.

وقال المرصد إن القصف اشتد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) قبل أن يهدأ إلا أنه لم يتوقف.

وأضاف المرصد أن تحالف قوى سورية الديمقراطية المدعوم من الأكراد يقاتل أيضا مسلحين سوريين قرب بلدة تل رفعت.

وحذر جيش الثوار وهو أحد الجماعات المسلحة في تحالف قوى سورية الديمقراطية تركيا من أي تصعيد وقال "إن كانت لها أهداف داخل وطننا الحبيب فسوف ندافع عن أرضنا وشعبنا ونعتبرها طرفا معاديا".

ويقاتل الجيش السوري المدعوم بضربات جوية روسية مقاتلين سوريين في نفس المنطقة في محاولة لإغلاق الحدود مع تركيا واستعادة مناطق في مدينة حلب يسيطر عليها المقاتلون.

ويقول مقاتلون سوريون إن وحدات حماية الشعب تحاربهم مع الجيش السوري وحلفائه في الحرب الأهلية المندلعة في البلاد منذ خمس سنوات. وتنفي وحدات حماية الشعب ذلك.