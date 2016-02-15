أمير الرياض تباحث مع سفير الكويت

الرياض - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين.