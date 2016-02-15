خادم الحرمين يتسلم جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو.

وفي بداية الاستقبال تسلم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة، بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لتأسيس الاتحاد، تقديراً لخادم الحرمين الشريفين، ولدور المملكة الريادي في الاتحاد الدولي، والجهود المبذولة في مجال التقنية والاتصالات.

بعد ذلك جرى استعراض التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الدولي للاتصالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد بن إبراهيم السويل، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، ومدير المكتب الإقليمي العربي بالاتحاد الدولي للاتصالات م. إبراهيم الحداد.

من جانب آخر، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، والسفير السويسري لدى المملكة هاينريخ شيلينبيرغ.