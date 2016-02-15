أمن قنا يضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بنجع حمادى

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث، وإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، من ضبط أحد افراد تشكيل عصابى من العناصر الإجرامية الخطرة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دشنا برئاسة الرائد عمرو الخطيب، والنقيب مصطفى إسماعيل من ضبط "محمد ح" 30 سنة أحد أفراد تشكيل عصابى مطلوب ضبطه لاتهامه فى 4 قضايا خطف وحكم قضائى جنائى بالسجن 5 سنوات، وعثر بحوزته على بندقية وذخيرة وخزينة، جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.