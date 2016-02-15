حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الاثنين 15 فبراير

حظك اليوم برج الأسد اليوم الاثنين 15/2/2016

>كتبت جهاد الدينارى

>حظك اليوم لبرج الأسد:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 15/2/2016

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>شاهد أبناء هذا البرج تقدم كبير على مستوى الحياة العملية فى الفترات السابقة فالترقيات والمكاسب المادية أحاطت بهم، لكن للأسف لم يظل الوضع على هذا النحو كثيرًا، وسيواجهون بعض المشاكل الضخمة التى قد تطيح بكل ما حققوه من قبل، لذلك يجب ان يكونوا أكثر هدوءا وتحكما بالأعصاب.شريك الحياة سيكون طوق النجاة الذى ينقذ به أبناء الأسد من مشاكل العمل وبعض المشاكل العاطفية التى سيوجهها فى هذا اليوم، وسيظلوا يشعرون باستقرار كبير وحالة عاطفية مبهرة ومبهجة .الاستقرار أيضا سيلقى بظلاله على حالتهم الصحية فلا داعى للقلق بشأن أى أعراض مرضية بسيطة قد تحيط بهم فى هذه الفترة، لأنها مجرد أعراض ستمر مرور الكرام دون أن تترك أى أثر.بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.برج الثور على الصعيد المهنى: كنت شخص مع الطبيعة جيدا وكنت أيضًا فراشة اجتماعية فى علاقتك، اليوم سيكون هادئا لك فى عملك ومكافأة تنتظرك قريبًا، قد تتلقى أيضا نصيحة رائعة لتعزيز الثقة وتحقيق أكثر بكثير مما كنت يمكن أن تحقق بنفسك!>على الصعيد العاطفي: فى يوم مثالى لتنقية الأجواء والحصول على جميع القضايا الكامنة علاقتك إلى العلن، تنقية الهواء هو ممارسة تشتد الحاجة إليها إن كنت قد أجلتها من قبل، سوف تساعد على تطهير علاقتك وبث حياة جديدة فى ذلك، نتوقع أن تتمتع ببعض فتة رومانسية كبيرة نحو نهاية اليوم.

برج الثور على الصعيد الصحي: عليك أن تكون حذرا حول ما تأكله اليوم، مشاكل فى المعدة وعسر الهضم شائعة، ولكن فى بعض الحالات، فإنها قد تتطور إلى شيء أكثر خطورة، تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية. الذين يعانون من حالات صحية مزمنة قد تواجه هجوم حاد إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، يشار إلى أهمية التمارين الخفيفة لهذا اليوم.

>توقعات علماء الفلك لبرج الثور: سوف تكون لديك ثقة اليوم، وخطورة هذا هو أنه قد تنتهى علاقتك بشخص ليس لديه مصلحة فى القلب، لذلك تأكد من الشخص قبل أن ترتبط به، إذا كان هناك خلاف فى الأيام القليلة الماضية سواء فى البيت أو فى العمل، واليوم هو يوم عظيم لتوسيع علاقاتك.

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

>لا تخلط أمور العمل بالرومانسية، فالمكتب هو مكان للعمل فقط وليس لإظهار مشاعرك تجاه الأشخاص، لذا ركز بشكل كامل على عملك، حتى لا تتعرض لمواقف محرجة.

على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 15/2/2016

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العلاقات الجديدة لن تأتى إليك وأنت فى منزلك، لذا عليك الخروج والتعرف على أناس مختلفة، ومقابلة الكثير من الأصدقاء .. ربما تجد حينها ضالتك.طقوسك الصحية تشعرك بالنشاط، وعدم الإحساس بالإجهاد، وذلك ينعكس بدوره على علاقتك بمحيطك وأصدقائك، فتكون قادرًا على تحمل مسؤوليتهم والاهتمام بأمرهم.التحدث بصراحة لمن يهمك من الأشخاص، والبوح بالقضايا التى تزعجك أمر من شأنه أن يجلب لك الراحة، ولكن كن حذرًا لا يخطيء أحد فهمك.برج الميزان على الصعيد المهني: سوف تكون قادر على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل، متاعب مالية ستقابلك، ولكنك لن تكون قادرا الآن على السيطرة على أموالك، المسار الذى اخترته من المحتمل أن يكون صعب، ولكن سوف تتخذ القرار الصحيح، طريقك للخروج من ضائقة مالية الخاص بك قريبا جدا.

على الصعيد العاطفي: اليوم هو أفضل مناسبة لمفاجأة مع شريك حياتك هدية رومانسية أو لفتة ستكون جيدة، أشياء أخرى فى الآونة الأخيرة تتطلب انتباهكم كنت قد اتخذت شريك حياتك أمرا مفروغا منه، الآن حان الوقت لإظهار التقدير الخاص بك وتأكد من أنه سيتم إرجاع كل ذلك بإخلاص، ومع ذلك، تجاهل شريك حياتك اليوم يمكن أن يؤدى إلى التوتر فى العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحي: الاستعداد لبعض الأخبار الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك، قد تنشأ الفرص التى تؤدى إلى تحول فى الإقامة أو وضع اللمسات الأخيرة، خطط لشراء أشياء خاصة بك فى المنزل، وحاول الاستفادة من الطاقات الإيجابية، وهذا هو أفضل وقت للحصول على المشروع الذى كنت تطمح به بعيدا عن الارض.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: من المحتمل أن تكون فى إطار أكثر جدية من العقل، المسائل العملية من الحياة تسير للمطالبة انتباهكم اليوم، ونحن على استعداد للمجازفة فى أعمق المستويات العاطفية. وشخص قريب لك تظهر المخاوف بشأن أهدافه وأهدافك، تأخذ وقت لشرح الوضع لهم.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 15/2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

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>لدى مواليد برج العذراء قدرة كبيرة على خلق المشاكل فى محيط العمل، لا يستطيعون أن تكون حياتهم مستقرة، لديهم القدرة على أخفاء الحقائق على الدوام، ويحاولون دائما العبث فى خصوصيات الأخرين للإمساك بنقاط الضعف والضغط عليها لجنى المكاسب على الدوام، عليهم فى الفترة القادمة أن يكون لديهم طريق مختصر للحصول على ما يريدون دون اللجوء إلى خلق المشاكل.أنت تعلم جيدا أن الحب له مكان كبير فى حياتك، حاول ان تكون حبيب مثالى ولا تتراجع عن أفكار المنيرة لإسعاد الحبيب، سوف يكون لديك فرصة كبيرة لأن تعيش أيام سعيدة مع الحبيب وهذه الأيام مناسبة جدا لخلق جو جميل بينكم، أنت إنسان حنون ولكنك للآن لم تستطيع أن تظهر ذلك للحبيب.>على الصعيد الصحى..

كن على يقين أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء، سوف تتعرض لبعض الأمور التى تجعلك قادر على تخطى العقبات بكل سهولة وخاصة فى مجال الصحة، أنت إنسان قوى وقادر على ذلك بخطوات بسيطة .

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي

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الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

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حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 15/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 15/2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 15/2/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى

برج العقرب على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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تتوقع لك الأبراج أن تكون الفترة القادمة فى حياتك مليئة بالمشاكل والعقبات التى تحاول أن تتخطاها ولكنك تشعر بالإحباط لأنك اخترت أن تكون بمفردك فلا تلوم إلا نفسك بعد اليوم، تستطيع أن تجذب الحبيب لك بعد فترة من المشاكل وهذا من الأمور التى تتمتع بها.نجاحك فى العمل، سيساعدك على ادخار الكثير من الأموال .. ولكن هذا النجاح قد تكون له ضريبة، بأن يثير غيرة زملاءك فى العمل، فحاول أن تستوعب الموقف، وأن تبنى جسور قوية معهم.إن قابلت شخصًا أثار اهتمامك وفضولك، وشعرت بالكثير من الاهتمامات المشتركة بينكما، فلا تضيع هذه الفرصة التى يتمناها الكثير، وعبر له عن مشاعرك.ببذلك الكثير من الجهد للحفاظ على صحتك، ووضع ذلك على قائمة أولوياتك، سيؤتى ذلك بثماره عليك.. وستشعر بتحسن كبير فى صحتك.حاول إن شعرت أنك لا تستطيع التعبير عن أفكارك، رغم امتلاكك لتفكير ومنطق سليم، فلا تستسلم أبدًا.. بل حاول ترجمة أفكارك للغير.تعيش يوماً هادئاً فى محيط العمل، عيد عن الاضطرابات والتوترات المعتادة، أفكارك لم تخرج إلى النور حتى الآن، بسبب المبالغة فى إمكانية تنفيذها، تقدر وضعك بشكل جيد، لكن ربما يقودك ذلك إلى الغرور، انزل إلى أرض الواقع وتعامل بمرونة أكثر مع أفكارك، فدائماً هناك الأفضل.أنت محب لمعايشة أجواء المناسبات بحذافيرها، ومازالت اجواء عيد الحب تسيطر عليك، وتجعلك اكثر تفكيراً فى مفاجأة الحبيب بأشياء سارة، بأسلوبك الخاص الذى يتميز دائماً بالأناقة والجمال، اجعل هذه الأجواء تدوم اكثر بينك وبين الحبيب، واترك أى خلافات جانبية حتى لا تؤثر على علاقتكم.بالرغم من حرصك الزائد على صحتك، إلا أن عشقك للأكل من الممكن أن يتسبب لك فى كثير من المشكلات، حاول أن تسير على نظام غذائى صحى، وتخلص من عادات تناول الطعام فى اوقات متأخرة من الليل، وقبل النوم مباشرة، ومارس الرياضة بشكل أكتر.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة هادئة بعيدة التوترات والصراعات المهنية، إلا أن بعض الصفات الشخصية مثل الثقة الزائدة، من الممكن أن تؤثر على الأداء المهنى بشكل سلبى، وأجواء عيد الحب تظل ممتدة معك لأيام قادمة، وحاول أن تتخلص من عاداتك الغذائية الخاطئة.تتعرف على مجموعة من الأشخاص الجدد، الذين يبعثون روح الحماس إليك، ولحظات الوهج الفكرى التى تعيشها الآن ربما لم تتكرر إلا بعد فترة، استثمر هذه الفرصة، واستغل حالة النشاط العقلى، وقم بتنفيذ المهام المؤجلة، الأفكار الجديدة لن تكون بجدوى، إن لم تدخل حيز التنفيذ.الجو العام الرومانسى يرسل نسماته إليك، وتعيش فترة مميزة مع شريك حياتك، تشعر فيها بتقارب الأفكار وتقارب الطباع بشكل مميز جداً، التعامل الهادئ مع الحبيب يجعل علاقتكم تأخذ منحنى أعلى وربما حدث خطوات جادة فى العلاقة.حالتك الصحية مستقرة، لكن السهر بشكل مستمر، سيؤثر على حالتك الصحية وشكلك العام، الإفراط فى تناول القهوة من الممكن ان يسبب لك ألام فى المعدة، تحتاج إلى ضبط مواعيد نومك، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول العصائر والفاكهة الطازجة سيفيدك كثيراً.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مهنية مثمرة، واللقاء بشخصيات جديدة فى محيط العمل، ستعم بفائدة كبيرة عليك، فأنت من الأشخاص التى تستمد قوتها من الغير، والأجواء الرومانسية تسيطر على علاقتك بشريك حياتك، إلا أن السهر والعادات الغذائية الخاطئة من الممكن أن تسبب لك العديد من المشكلات الصحية.>أخبار سعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج فى هذه الأيام سواء من خلال الترقية أو زيادة فى العائد المادى، ومن الممكن أن تعود لتستلم منصبك الذى حرمت منه الفترات السابقة بفعل المكائد، لذلك لا داعى للتعجل ويجب أن تكون أكثر هدوءا حتى تستطيع استغلال أى فرصة تأتى لك فى عملك.لا تنتظر المزيد من حبيبك، لأن بعض الرياح السلبية ستمر على علاقتك العاطفية وقد لا تتركها على ما هى عليه، لكن ستعوض بطاقة حب هائلة من أفراد عائلتك وقد يعوضك ذلك عن أى مشاكل ستواجهك مع شريك حياتك.بالنسبة لحالتك الصحية فيجب ان تتعرض للفحوصات الطبية سريعا حتى لا يزيد الأمر عليك وحتى لا تضاعف بعض المشاكل بسبب الاهمال .للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.>يطغى التوتر على احوالك المهنية حاول تمالك أعصابك حتى لا تندم مستقبلاً، حاول إعادة الثقة بينك وبين مديريك وربما تستعين بمساعدة بعض أصدقائك فى العمل.تنقلب المعطيات فى صالحك كثيرا بعد فترة من التوتر والمشاكل، اذا كنت تبحث عن علاقة جديدة قد تتوفر لديك الفرصة بشكل كبير اليوم حاول الاستفادة منها بأكبر حد، ولكن احذر ان تتخذ أى قرارات مصيرية فى العلاقات القديمة.تشعر بالغضب الشديد والتوتر هذه الأيام، احذر عزيزى الحمل قد ينقلب ذلك ضدك ويؤثر على صحتك بشكل كبير فى الأيام المقبلة، ممارسة بعض الرياضة قد تقلل من توترك، ولا بأس من استشارة طبيب نفسى اذا اقضت الضرورة.أنت متسق مع ذاتك هذا اليوم بشكل كبير، ولكن حاول أن توازن بين حياتك المهنية والشخصية حتى لا تؤثر إحداهما على الأخرى، أستمر فى اتساقك وهدوءك واستغل ذلك فى الإعداد لأوقات مليئة بالايجابية فى الفترة المقبلة.>الكثير من الأفكار التى كنت تعمل عليها من قبل بدأت بالفعل تعطى ثمارها مما يشجعك على البدء بعمل مستقل خاص بك فهذا هو الوقت المناسب، تستطيع الحصول على تمويل مناسب لمشروعك وقد تضطر للعمل فى شراكه مع شخص من الخارج للبدء فى هذا المشروع.الشريك التى طالما انتظرته قريب جدًا منك اليوم والكثير من الأشياء الممتعه التى حلمت بها تتحول إلى واقع بين يديك، أنت بالفعل واقع فى غرام هذه العلاقة ولا مانع لديك ان تتخلى عن كثير من الاشياء من اجل البقاء فيها.تبدأ اليوم مع انطلاقه كبيره مفعمة بالحيوية والنشاط والانسجام مع نفسك، حيث ترى نفسك فى قمة الهدوء الداخلى والاتزان، يوم ممتاز لجميع أنواع الأعمال التى تحتاج للتفاوض فهدوئك وحكمتك اليوم يدعمان خطواتك لتنفيذ ما تصبو إليه، قد تقابل بعض المنافسين ولكن ستتغلب عليهم بكل سهولة.يجب أن تتأنى جيدا وتتعمق قبل أن تضع ثقتك فى أحد هذا اليوم، يبدو ذهنك صافى جدا مما يجعلك تضع خططا ممتازة وتنفذها باقتدار وتستكمل كل أعمالك الناقصة وتتخلص من كافة التراكمات لديك.>يتمتع مواليد برج العقرب على قدرة كبيرة لقلب الحقائق يستطيعون الخروج من المشاكل بكل سهولة حتى لو كانوا هم المخطئون، الاعتراف بالخطأ ليس السمة التى يتحلون بها فهم بارعون بفنون المراوغة والدهاء وهذا ما يجعل الحياة معهم يتخللها كثير من المشاكل، حاول أن تكون فى مجال العمل إنسان عنده القدرة على الأنصاف وعدم التخلى عن الأصدقاء، حاول أن يكون لك دور إيجابى فى العمل بدل من أن تكون ناقض وناقد فقط على كل من حولك .يتمتع مواليد برج العقرب بالقدرة الكبيرة على العطاء فى الجانب العاطفى ولكن لديهم أفكار كثيرة قد تؤدى إلى خلل العلاقة وفسادها للأبد ولهذا يجب عليهم أن يرعو مشاعر الحبيب وإلا سوف تسؤ حياتهم وقد تؤدى المشاكل إلى الانفصال السريع وعدم اكتمال العلاقة، حاول أن تكون أكثر صراحة مع الحبيب فأنت تعلم جيدا ما يزعجه منك ومع ذلك تتعمد أن تسير فى نفس الطريق .تتوقع لك الأبراج أن تتعرض لوعكة صحية بسبب تقلبات الجو حاول أن تخرج من هذه الأجواء سريعا حتى لا يأخذ الموضوع حيز اكبر من اللازم، سوف يطلب منك الطبيب أخذ أجازة مرضية حاول الالتزام بتعليمات الطبيب فها سوف يجعل صحتك تتحسن بصورة سريعة فى الأيام القادمة.تتوقع لك الأبراج انفراجة كبيرة من المشاكل التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة حاول أن تنتهز هذه الفرصة فى مد أواصر المحبة مع كل من حولك ولتكن بداية جديدة لك على الصعيد العاطفى والعملى