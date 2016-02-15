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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15/2/2016

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15/2/2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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يطغى التوتر على احوالك المهنية حاول تمالك أعصابك حتى لا تندم مستقبلاً، حاول إعادة الثقة بينك وبين مديريك وربما تستعين بمساعدة بعض أصدقائك فى العمل.

على الصعيد العاطفي
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تنقلب المعطيات فى صالحك كثيرا بعد فترة من التوتر والمشاكل، إذا كنت تبحث عن علاقة جديدة قد تتوفر لديك الفرصة بشكل كبير اليوم حاول الاستفادة منها بأكبر حد، ولكن احذر أن تتخذ أى قرارات مصيرية فى العلاقات القديمة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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تشعر بالغضب الشديد والتوتر هذة الأيام، احذر عزيزى الحمل قد ينقلب ذلك ضدك ويؤثر على صحتك بشكل كبير فى الأيام المقبلة، ممارسة بعض الرياضة قد تقلل من توترك، ولا بأس من استشارة طبيب نفسى اذا اقضت الضرورة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
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أنت متسق مع ذاتك هذا اليوم بشكل كبير، ولكن حاول أن توازن بين حياتك المهنية والشخصية حتى لا تؤثر إحداهما على الأخرى، أستمر فى اتساقك وهدوءك واستغل ذلك فى الإعداد لأوقات مليئة بالايجابية فى الفترة المقبلة .

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مصر 365

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