حظك اليوم برج الأسد اليوم الاثنين 15/2/2016

كتبت جهاد الدينارى

حظك اليوم لبرج الأسد :

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:



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>شاهد أبناء هذا البرج تقدم كبير على مستوى الحياة العملية فى الفترات السابقة فالترقيات والمكاسب المادية أحاطت بهم، لكن للأسف لم يظل الوضع على هذا النحو كثيرًا، وسيواجهون بعض المشاكل الضخمة التى قد تطيح بكل ما حققوه من قبل، لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءًا وتحكمًا بالأعصاب.>شريك الحياة سيكون طوق النجاة الذى ينقذ به أبناء الأسد من مشاكل العمل وبعض المشاكل العاطفية التى سيوجهها فى هذا اليوم، وسيظلوا يشعرون باستقرار كبير وحالة عاطفية مبهرة ومبهجة.>الاستقرار أيضا سيلقى بظلاله على حالتهم الصحية فلا داعى للقلق بشأن أى أعراض مرضية بسيطة قد تحيط بهم فى هذه الفترة، لأنها مجرد أعراض ستمر مرور الكرام دون أن تترك أى أثر.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.