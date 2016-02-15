حظك اليوم برج العذراء الاثنين 15/2/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

>لدى مواليد برج العذراء قدرة كبيرة على خلق المشاكل فى محيط العمل، لا يستطيعون أن تكون حياتهم مستقرة، لديهم القدرة على أخفاء الحقائق على الدوام، ويحاولون دائمًا العبث فى خصوصيات الآخرين للإمساك بنقاط الضعف والضغط عليها لجنى المكاسب على الدوام، عليهم فى الفترة المقبلة أن يكون لديهم طريق مختصر للحصول على ما يريدون دون اللجوء إلى خلق المشاكل.>أنت تعلم جيدًا أن الحب له مكان كبير فى حياتك، حاول أن تكون حبيب مثالى ولا تتراجع عن أفكار المنيرة لإسعاد الحبيب، سوف يكون لديك فرصة كبيرة لأن تعيش أيام سعيدة مع الحبيب وهذه الأيام مناسبة جدا لخلق جو جميل بينكم، أنت إنسان حنون ولكنك للآن لم تستطيع أن تظهر ذلك للحبيب.>كن على يقين أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء، سوف تتعرض لبعض الأمور التى تجعلك قادر على تخطى العقبات بكل سهولة خاصة فى مجال الصحة، أنت إنسان قوى وقادر على ذلك بخطوات بسيطة.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

تتوقع لك الأبراج أن تكون الفترة المقبلة فى حياتك مليئة بالمشاكل والعقبات التى تحاول أن تتخطاها ولكنك تشعر بالإحباط لأنك اخترت أن تكون بمفردك فلا تلوم إلا نفسك بعد اليوم، تستطيع أن تجذب الحبيب لك بعد فترة من المشاكل وهذا من الأمور التى تتمتع بها.