أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 15/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 15/2/2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 15/2/2016

على الصعيد المهنى.


>لدى مواليد برج العذراء قدرة كبيرة على خلق المشاكل فى محيط العمل، لا يستطيعون أن تكون حياتهم مستقرة، لديهم القدرة على أخفاء الحقائق على الدوام، ويحاولون دائمًا العبث فى خصوصيات الآخرين للإمساك بنقاط الضعف والضغط عليها لجنى المكاسب على الدوام، عليهم فى الفترة المقبلة أن يكون لديهم طريق مختصر للحصول على ما يريدون دون اللجوء إلى خلق المشاكل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>أنت تعلم جيدًا أن الحب له مكان كبير فى حياتك، حاول أن تكون حبيب مثالى ولا تتراجع عن أفكار المنيرة لإسعاد الحبيب، سوف يكون لديك فرصة كبيرة لأن تعيش أيام سعيدة مع الحبيب وهذه الأيام مناسبة جدا لخلق جو جميل بينكم، أنت إنسان حنون ولكنك للآن لم تستطيع أن تظهر ذلك للحبيب.

على الصعيد الصحى..


>كن على يقين أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء، سوف تتعرض لبعض الأمور التى تجعلك قادر على تخطى العقبات بكل سهولة خاصة فى مجال الصحة، أنت إنسان قوى وقادر على ذلك بخطوات بسيطة.
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

تتوقع لك الأبراج أن تكون الفترة المقبلة فى حياتك مليئة بالمشاكل والعقبات التى تحاول أن تتخطاها ولكنك تشعر بالإحباط لأنك اخترت أن تكون بمفردك فلا تلوم إلا نفسك بعد اليوم، تستطيع أن تجذب الحبيب لك بعد فترة من المشاكل وهذا من الأمور التى تتمتع بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى