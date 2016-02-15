محافظ دمياط يحيل 10 عاملين بالوحدة الصحية بالسلام للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الشكوى الواردة من أحد المواطنين والمتضمنة قيام أحد موظفى الوحدة الصحية بقرية السلام بمنح مزيد من الصلاحيات لنفسه والتوقيع لبعض الموظفين وتحرير خطوط سير إلى الفحص.

وكلف المحافظ إدارة المتابعة بالديوان العام بالمرور على الوحدة الصحية بقرية السلام، حيث لم يتبين للجنة وجود خطوط سير محررة وعدم صحة ادعاء الشاكى فى ذلك البند، كما لم يتبين حصول المشكو فى حقه على أية أدوية من الصيدلية، على عكس ما ورد بالشكوى، وبالاتصال على الأرقام الواردة بالشكوى تبين أنها مغلقة وغير صحيحة.

أما بشأن الانضباط الإدارى بالوحدة فقد قامت اللجان بحصر عدد 10 من العاملين لخروجهم بدون إذن من ديوان الوحدة الصحية، وقرر المحافظ إحالة الحالات للتحقيق العاجل بالشئون الصحية والعرض بالنتيجة.

وأهاب المحافظ فى تصريحات صحفية بكل المواطنين تحرى دقة الشكاوى توفيرا للوقت والجهد، مؤكدا أننا نأخذ جميع شكاوى المواطنين التى تصل إلينا مأخذ الجد.

كما دعا المحافظ جميع المواطنين إلى تحمل المسئول وبذل المزيد من الجهد والعمل فى هذه المرحلة والظروف التى تمر بها بلدنا.