القوات الأردنية تصل السعودية للمشاركة فى تمرين رعد الشمال

أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الأحد، بأن القوات الأردنية وصلت إلى السعودية للمشاركة فى تمرين (رعد الشمال) والذى تم التخطيط له مسبقا، وتشارك فيه عدد من الدول العربية والإسلامية خلال الفترة من 14 فبراير الجارى وحتى 6 مارس المقبل.

ويهدف التمرين - وفقا للبيان - إلى التدريب على عمليات التخطيط المشترك بين القوات المسلحة للدول المشاركة ورفع مستوى الجاهزية القتالية من خلال تنفيذ العديد من السيناريوهات المحتملة وبما يحاكى الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وتأتى هذه المشاركة ضمن الخطط التدريبية التى تنفذها القوات المسلحة الأردنية بشكل روتينى من أجل تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العسكرية مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة.