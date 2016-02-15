لتجنب حب الشباب.. ابعد عن العصبية والدهون والتوابل

يعانى الكثير من ظهور حب الشباب فى أماكن مختلفة من أجسامهم خاصة الكتفين والظهر والوجه، ما يؤرق بشكل خاصة النساء لأن حب الشباب يشوه مظهرهن نسبيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وتقول الدكتورة مروة محمد كامل مدرس الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العينى إن حب الشباب عبارة عن التهابات جلدية تحدث نتيجة وجود بكتيريا خامدة داخل الغدة الدهنية وتتسبب فى غلق مسام الجلد والغدد الدهنية كلها وعندما يهاجم الجسم هذه البكتريا يظهر حب الشباب فى صورة التهابات واحمرار بأماكن متفرقة من الجسم وقد يتطور حب الشباب نتيجة عوامل مختلفة إلى دمامل و"خراريج"محتوية على صديد.
>لتلاشى الإصابة بحب الشباب تنصح د. مروة بتجنب العصبية والتوتر والقلق وتناول الطعام الصحى قليل الدهون والتوابل الحارة كما تنصح المصابين بحب الشباب بزيارة الطبيب لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.
كيف يحدث حب الشباب؟
>وتقول الدكتورة مروة محمد كامل مدرس الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العينى إن حب الشباب عبارة عن التهابات جلدية تحدث نتيجة وجود بكتيريا خامدة داخل الغدة الدهنية وتتسبب فى غلق مسام الجلد والغدد الدهنية كلها وعندما يهاجم الجسم هذه البكتريا يظهر حب الشباب فى صورة التهابات واحمرار بأماكن متفرقة من الجسم وقد يتطور حب الشباب نتيجة عوامل مختلفة إلى دمامل و"خراريج"محتوية على صديد.
نصائح لتجنب حب الشباب
>لتلاشى الإصابة بحب الشباب تنصح د. مروة بتجنب العصبية والتوتر والقلق وتناول الطعام الصحى قليل الدهون والتوابل الحارة كما تنصح المصابين بحب الشباب بزيارة الطبيب لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.