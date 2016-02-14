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الواقى الذكرى يمنع الحمل والأمراض الجنسية.. تعرف على شروط استخدامه

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الواقى الذكرى يمنع الحمل والأمراض الجنسية.. تعرف على شروط استخدامه الواقى الذكرى يمنع الحمل والأمراض الجنسية.. تعرف على شروط استخدامه
حددت منظمة الصحة العالمية اليوم 14 فبراير للاحتفال باليوم العالمى للتوعية بالاستخدامات الصحية للواقى الذكرى والذى يعرفه الدكتور عمرو حسن مدرس النسا والتوليد بقصر العينى بأنه غلاف مطاطى رقيق يغطى العضو الذكرى للرجل أثناء العلاقة الزوجية أو الحميمية ليمنع وصول الحيوانات المنوية إلى عنق الرحم من خلال احتفاظه بالسائل المنوى داخله.

وأوضح مدرس النساء والتوليد إن الواقى الذكرى لا يخصص لممارسة الرذيلة كما يشاع بين البعض وإنما يستخدم كوسيلة لمنع الحمل فى العلاقة الزوجية كما يستخدم لمنع العدوى بالأمراض الفيروسية التى تنقل من أحد الزوجين للآخر عن طريق الجنس كالإيدز أو فيروس B.

وأكد مدرس النساء والتوليد ضرورة توافر شروط فى الواقى الذكرى أهمها:
>• التأكد من سلامته وعدم وجود ثقوب فيه يتسرب منها السائل المنوى لعنق الرحم.
>• عدم استعماله أكثر مرة.

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