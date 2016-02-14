صور | محافظ قنا يتفقد مشغل التطريز بميدان المحطة‎

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية لمشغل التطريز الخاص بمبادرة التنمية المتكاملة ” النداء ” التابع لوزارة التعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رافقه خلالها الدكتورة نهال المغربل مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأستاذ محمود عطا رئيس مراكز التدريب المهني بوزارة التضامن الإجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

أوضح الهجان أن المشغل مقام على مساحة 300 متر ويساهم في توفير عدة فرص عمل للفتيات بعائد مادي مناسب من خلال إنتاج المفارش والمشغولات الخشبية وفساتين الأفراح ذات الطراز السوري وتسويقها في المعارض المختلفة داخل وخارج مصر مضيفا أن المشغل يساهم أيضا في تدريب وتنمية المهارات الفنية والحرف اليدوية لـ 160 سيده قنائيه سنويا.

وأكد محافظ قنا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع وخدمة البيئة المحلية وتدريب وصقل مهارات الشباب والفتيات لتوفير الأيدي المدربة لسوق العمل وخلق فرص عمل جديدة تضمن لهم مستوى ثابت من الدخل .