أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور | محافظ قنا يتفقد مشغل التطريز بميدان المحطة‎

Google+ Print

1ee99863-f751-4111-bf12-c73cd9821059 (1)أجرى عبدالحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية لمشغل التطريز الخاص بمبادرة التنمية المتكاملة ” النداء ” التابع لوزارة التعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رافقه خلالها الدكتورة نهال المغربل مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأستاذ محمود عطا رئيس مراكز التدريب المهني بوزارة التضامن الإجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

أوضح الهجان أن المشغل مقام على مساحة 300 متر ويساهم في توفير عدة فرص عمل للفتيات بعائد مادي مناسب من خلال إنتاج المفارش والمشغولات الخشبية وفساتين الأفراح ذات الطراز السوري وتسويقها في المعارض المختلفة داخل وخارج مضيفا أن المشغل يساهم أيضا في تدريب وتنمية المهارات الفنية والحرف اليدوية لـ 160 سيده قنائيه سنويا.

c2d51f4c-4c86-42fd-ae83-7a7d5d56604eوأكد محافظ قنا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع وخدمة البيئة المحلية وتدريب وصقل مهارات الشباب والفتيات لتوفير الأيدي المدربة لسوق العمل وخلق فرص عمل جديدة تضمن لهم مستوى ثابت من الدخل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا