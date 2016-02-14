أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحباط تهريب نظارة طبية مزودة بكاميرا تجسس واردة من أمريكا بمطار القاهرة

Google+ Print
إحباط تهريب نظارة طبية مزودة بكاميرا تجسس واردة من أمريكا بمطار القاهرة إحباط تهريب نظارة طبية مزودة بكاميرا تجسس واردة من أمريكا بمطار القاهرة
أحبطت سلطات جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب نظارة نظر مزودة بكاميرا تجسس، وذلك داخل طرد شخصى بوزن 6 كيلو جرامات، وارد من أمريكا يحتوى على عدد من الموبايلات ومستلزماتها.

وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية؛ لأنها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقًا للقرار رقم 3 لسنة 1998.

وصرحت مصادر جمركية بقرية البضائع بالمطار، أنه أثناء قيام الوردية الرابعة بجمرك البريد المصرى، برئاسة محمد رجب بفحص الطرود القادمة من الخارج اشتبه حمدان حسن مأمور الجمرك فى الطرد، وقام ومحمود عبد الجواد مأمور الجمرك بفحص الطرد، حيث عثر على نظارة التجسس المجهزة للتصوير صوت وصورة بجودة عالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.


>رئيس الوزراء يفتتح الممر الجديد بالمطار ويتفقد الصالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365