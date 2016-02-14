إحباط تهريب نظارة طبية مزودة بكاميرا تجسس واردة من أمريكا بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب نظارة نظر مزودة بكاميرا تجسس، وذلك داخل طرد شخصى بوزن 6 كيلو جرامات، وارد من أمريكا يحتوى على عدد من الموبايلات ومستلزماتها.

وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية؛ لأنها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقًا للقرار رقم 3 لسنة 1998.

وصرحت مصادر جمركية بقرية البضائع بالمطار، أنه أثناء قيام الوردية الرابعة بجمرك البريد المصرى، برئاسة محمد رجب بفحص الطرود القادمة من الخارج اشتبه حمدان حسن مأمور الجمرك فى الطرد، وقام ومحمود عبد الجواد مأمور الجمرك بفحص الطرد، حيث عثر على نظارة التجسس المجهزة للتصوير صوت وصورة بجودة عالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

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