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بالفيديو..طالب"الأزهر":"عندى فيديوهات تثبت فوزى بمسابقة "القرآن"بماليزيا

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بالفيديو..طالب"الأزهر":"عندى فيديوهات تثبت فوزى بمسابقة "القرآن"بماليزيا بالفيديو..طالب"الأزهر":"عندى فيديوهات تثبت فوزى بمسابقة "القرآن"بماليزيا
قال الطالب عبد الرحيم راضى، الطالب فى كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، والذى حصد المركز الأول فى المسابقة العالمية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم فى ماليزيا بعد تصفيات عدة بين عدد من حفظة كتاب الله من دول مختلفة حول العالم ، أنه يتعرض فى الفترة الحالية لحملة موسعة من التشويه عقب حصوله على تلك الجائزة.
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>وأوضح عبد الرحيم أنه شارك فى تلك المسابقة عقب ترشيحه من قبل الأزهر ، قائلا:”أتعرض لحملة من التشويه بسبب ضعف التغطية الإعلامية للمسابقة .. ولكنى أمتلك بعض الفيديوهات الخاصة بالمسابقة سوف أقوم بعرضها خلال الأيام القادمة”.

وأضاف :”تأجيل الحفل جاء بسبب وفاة أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ، وفى ناس كتير بتشكك فى المسابقة لأن أعداء النجاح كتير “.

وأنهى عبدالرحيم حديثة قائلا:”سيدنا النبى طعن فى السيدة عائشة وهى أطهر نساء العالمين وأنا لن انتبه لتلك الأقاويل”

وعن لقائه بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فقال” نصحنى بحفظ القرآن والتمسك به وقال التكريم من عند الله أفضل من أى تكريم “


>- مفاجآت حول قضية فوز مصرى بالمركز الأول عالميا فى القرآن.. جامعة الأزهر تتلقى معلومات بعدم انعقاد المسابقة منذ 10 أشهر.. وعضو بلجنة التحكيم بماليزيا: عبدالرحيم راضى لم يشارك.. والطالب يتهرب من المواجهة

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