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ضبط نظارة تجسس داخل طرد قادم من أمريكا بقرية البضائع

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ضبط نظارة تجسس داخل طرد قادم من أمريكا بقرية البضائع ضبط نظارة تجسس داخل طرد قادم من أمريكا بقرية البضائع

جانب من المضبوطات

ضبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي نظارة نظر مزودة بكاميرا تجسس وذلك داخل طرد شخصي بوزن 6 كيلو جرام وارد من أمريكا يحتوي علي عدد من الموبايلات ومستلزماتها وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية لأنها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 .

وصرحت مصادر جمركية بقرية البضائع بالمطار انه أثناء قيام الوردية الرابعة بجمرك البريد المصري برئاسة محمد رجب بفحص الطرود القادمة من الخارج اشتبه حمدان حسن مأمور الجمرك في الطرد، وقام ومحمود عبد الجواد مأمور الجمرك بفحص الطرد حيث عثر علي نظارة التجسس تصوير صورة وصورة بجودة عالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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