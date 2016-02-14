وزير الثقافة: كلمة ازدراء الأديان تستعمل خطأ وطالبت بإلغائها

قال وزير الثقافة حلمي النمنم، إنه سيتم افتتاح أوبرا بورسعيد في 25 أبريل المقبل.. مشيرا إلى أنه جاري الاهتمام بتطوير قصور الثقافة ودور رفع الوعي الثقافي والفني.

وأضاف النمنم خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الأقصر بها أروع آثار العالم لكن لا يوجد بها قاعة عرض سينمائية، وإننا نسعى لتحقيق الانفتاح على المجتمعات المحلية لتحقيق العدالة الثقافية في إشارة لاتجاه الوزارة إلى تطوير المراكز وقصور الثقافة بالمحافظة.

وفي سياق آخر، أوضح أن كتب سيد قطب موجودة في بعض المكتبات حتى نهاية ديسمبر الماضي وأمرت بوضعها في المخازن.. وحول ما أثير بإهمال بقصر ثقافة بهاء طاهر قال إنني فوجئت بأنه لا يوجد بها أعمال الكاتب والروائي وأمرت بوضع جميع روايات وكتب بهاء طاهر.

وتعليقا على القيم الأخلاقية داخل المجتمع المصري قال إن القيم الأخلاقية عند المصريين لم تتغير، ونحتاج لإعادة الاعتبار في قيمة العمل والإنتاج.

وتابع قائلا: الشعب المصري من أكثر شعوب العالم ثقافة، ومشكلتنا الحقيقية أننا نزيد 2.5 مليون نسمة سنويا.. مشيرا إلى أن دخلنا مستوى الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية.

> وتعقيبا على قضيتي ازدراء الأديان المتهم فيها الباحث إسلام البحيري والكاتب فاطمة ناعوت قال حلمي النمنم وزير الثقافة إن ما حدث للبحيري وناعوت قضية منظورة أمام القضاء، ولكن كلمة ازدراء الأديان تستعمل خطأ وطالبت بإلغائها.