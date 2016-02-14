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عبور 76 فلسطينيا مرحلا إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري

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عبور 76 فلسطينيا مرحلا إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري عبور 76 فلسطينيا مرحلا إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري

ميناء رفح

عبر ميناء رفح البري، اليوم الأحد، 76 فلسطينيًا مرحلا إلى قطاع غزة، من القادمين من مطار القاهرة الدولي، الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو إقامة بها.

وأعلن مصدر مسئول بميناء رفح البري، أن المرحلين من الفلسطينيين العاملين والمقيمين في الخارج والقادمين عن طريق مطار القاهرة الدولي، ممن لا يحملون تأشيرات دخول أو إقامة في مصر، مشيرا إلى أنه تم تجميعهم وإدخالهم إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، موضحا أن الميناء مازال يعمل حتى الآن لإنهاء إجراءات العالقين من الجانبين.

يذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البري (استثنائيا) أمس واليوم، لعبور العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الجانبين، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.. ومن المتوقع امتداده ليوم أو يومين آخرين نظرا لزيادة عدد العالقين في الجانبين.

أ ش أ

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