القبض على 11 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 11 هاربًا من أحكام قضائية، ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية، ومطلوبين لدى التحقيق، فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المتهم "أحمد.م.ا" 30 سنة قهوجى مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4663 لسنة 2014 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات" و المتهم " أحمد.أ.م" 52 سنة موظف مقيم الحكر ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3935 لسنة 1998 قسم ثالث، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "اختلاس" والمتهم "محمد.ك .م" 23 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 9347 لسنة 2014 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "عماد.ك.م" 39 سنة عاطل مقيم أبوصوير المحطة ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11028 لسنة 2013 جنايات مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "مخدرات".

والمتهم "محمد.ح.م" 33 سنة عاطل مقيم الجرايشة ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى (8) أحكام قضائية والمقضى فيها بالحبس 4 سنوات بتهم "تبديد" والمتهم "كريم .ع .م" سن 18 عاطل مقيم الضاهرية ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1988 لسنة 2015 جنح مركز التل الكبير بتهمة (هتك عرض) والمتهم "محمود.ع.ع" 37 سنة عاطل مقيم المحطة دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7204 لسنة 2015 جنح مركز التل الكبير بتهمة (سرقة سيارة) والمتهم "صالح.أ.س" 36 سنة عاطل مقيم المنايف ــ دائرة مركز أبو صوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9622 لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير بتهمة (سرقة مسكن) والمتهم "محمود.ع.إ" 26 سنة عاطل مقيم أبوعطوة – دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 191 لسنة 2015 جنح عسكرية بتهمة (اتجار بالمواد المخدرة) والمتهم "مصطفى.أ.أ"، 29 سنة عاطل مقيم المحطة – دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6138 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين بتهمة (محاولة اغتصاب)، والمتهم "سامى.أ.ع" 32 سنة عاطل مقيم الوابورات ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3170 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين بتهمة (سرقة).

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.