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بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 10 فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

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بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 10 فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 10 فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون فى حادثين منفصلين على طريق الخارجة - أسيوط بالوادى الجديد، حيث أدى تصادم سيارة ميكروباص وشاحنة إلى مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين من أسرة واحدة، كما أدى انقلاب سيارة ملاكى إلى إصابة 4 أشخاص، ونُقِل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعى ومستشفى الخارجة العام، ونُقِلت جثتا المتوفيين إلى مشرحة الخارجة.

وكانت أسماء الوفيات فى الحادث الأول هما أحمد محمود ثابت ومحمد محمود، وأصيب كلٌ من سميرة محمود ثابت 50 سنة، وكريم همام ثابت 20 سنة، وعبد الله فرغلى 50 سنة، وياسمين همام ثابت 20 سنة، كما أصيب فى الحادث الثانى كلٌ من محمد على إبراهيم 41 سنة، وثروت مدنى أحمد 47 سنة، ورجب شعبان 20 سنة، ومصطفى حسن محمود 46 سنة، بجروح وكسور وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى ومستشفى الخارجة العام، وتحررت محاضر بالحادثين، وتمت إحالتها إلى النيابة.
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>- مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق "أسيوط - الخارجة"

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